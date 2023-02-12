«Вагнеровцев хоронят и днем, и ночью» 3 12.02.2023, 14:33

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Кладбище наемников ЧВК в Краснодарском крае РФ растет гигантскими темпами.

В конце 2022 года в кубанской станице Бакинской появилось кладбище для бойцов «ЧВК Вагнера», где хоронят завербованных на войну против Украины заключенных со всей России. Корреспондент проекта «Север.Реалии» посетил станицу в Краснодарском крае, узнал, как относятся жители Бакинской к такому соседству, и нашел там могилы жителей Северо-Запада России.

Захоронения «вагнеровцев» в станице Бакинской в Краснодарском крае в декабре 2022 года обнаружил активист, автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский. Позже принадлежность кладбища подтвердил и сам владелец «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. «[На бакинском кладбище] расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своем заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе», – заявил 21 декабря Пригожин.

В конце декабря на кладбище «вагнеровцев» активисты обнаружили около 50 могил. За месяц число захоронений увеличилось в несколько раз – к 24 января американские журналисты насчитали 170 могил. На начало февраля 2023 года корреспонденту Север.Реалий удалось установить более 200 имен наемников, похороненных возле станицы Бакинской в Краснодарском крае. Всего на специальном кладбище «ЧВК Вагнера» захоронено до 300 человек.

В колонию – за «непредумышленное убийство» собственной матери

Корреспондент Север.Реалий проверила через открытые базы судов имена с могильных табличек «вагнеровецов» на бакинском кладбище. Персональные данные большей части похороненных совпали с именами осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Регионами-рекордсменами по числу завербованных зэков оказались Волгоградская область и Краснодарский край. В целом значительная часть похороненных проживала в центральных регионах России и в Поволжье – именно там основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин отбирал заключенных в первую волну вербовки.

Самому молодому похороненному наемнику – Вадиму Анчикову – было всего 18. Однако возраст большинства привезенных в Бакинскую «вагнеровцев» – от 35 до 50 лет.

Десятки могил в Бакинской принадлежат жителям Северо-Запада России. Там, например, похоронен 46-летний Сергей Маринко из Петербурга. В 2020 году суд в Петербурге приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за убийство человека по неосторожности. В карточке дела говорится, что Маринко, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в поясницу. Из профиля Сергея в соцсети видно, что он был верующим и раскладывал проповеднические листовки по почтовым ящикам.

Там же похоронен 44-летний Игорь Коршунов из Ленинградской области. Гатчинский суд приговорил его к пяти годам заключения по части 2 статьи 111 УК РФ – за то, что он «умышленно нанес человеку один удар неустановленным предметом, похожим на нож, в область грудной клетки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью». Коршунов был дважды судим, в 2011-м его обвинили по 228-й статье УК РФ (за сбыт наркотиков) и посадили.

В Бакинской находится и могила 47-летнего Филарета Гамуряка. В 2020-м Выборгский суд Ленинградской области приговорил молдованина Филарета Гамуряка к десяти годам колонии строгого режима по трем уголовным статьям, включая убийство и покушение на убийство нескольких человек. В судебном акте отмечается, что Гамуряк насмерть заколол женщину, свою собутыльницу, нанеся ей минимум десять ударов ножом.

21 июля 2022 года в Украине погиб 25-летний житель Петербурга Вячеслав Кочас. В 2019 году Ленинградский областной суд приговорил его к 18 годам заключения за разбой, убийство с особой жестокостью, покушение и поджог места преступления. В материалах дела указано, что Кочас вместе со своим дядей проник в квартиру, избил бывшего сожителя матери и его родственницу, а затем поджег их заживо.

На войну в Украине был завербован и петербуржец Василий Бабаш 1993 года рождения. Из архивов судов следует, что в колонии он был с 2017 года. В первый раз Бабашу вменили кражу и угон автомобиля, а весной 2021-го Красносельский райсуд Петербурга приговорил его к более чем трем годам лишения свободы за попытку зарезать лезвием бритвы спящего друга.

14 января 2023-го в Украине был убит 51-летний «вагнеровец» Александр Корхалев из карельского города Сегеж. В 2015 году его отправили на 12 лет в колонию за «непредумышленное убийство» собственной матери. В материалах дела говорится, что безработный Корхалев, будучи пьяным, поссорился со своей пожилой матерью из-за того, что та отказалась дать ему часть своей пенсии на сигареты, и ударил ее ножом. После чего забрал деньги и ушел пить дальше. Потратив все, он вернулся домой и уснул, а ранним утром обнаружил свою мать в луже крови. Она была все еще в сознании, но Корхалев не вызвал «скорую», а забрал у нее второй кошелек, спрятанный в нижнем белье, и снова пошел пить.

Там же и могила 34-летнего петербуржца Алексея Этти. В 2013-м его на семь лет осудили за разбой. А уже через год после выхода на свободу, в 2021 году, Василеостровский райсуд признал его виновным в краже и уклонении от административного надзора. В суде Этти объяснял, что после освобождения он не мог найти работу, поэтому пошел на преступление и украл две пятилитровые канистры водки, шесть бутылок коньяка, две пачки сметаны, хлеб, кефир и молоко. Этти пытался оспорить приговор, но решение суда осталось в силе. Когда его завербовали в «ЧВК Вагнера», Алексею оставалось сидеть меньше двух лет.

«Я как все. Скажут воевать – пойду»

Краснодарский край – это «стратегический» регион «ЧВК Вагнера». Именно здесь, между столицей Кубани и городом Горячий Ключ, находится полигон Молькино, который с 2015 года известен как штаб-квартира наемников Пригожина. На обустройство этого полигона Минобороны выделило более 1 млрд рублей.

В 2018 году в Горячем Ключе появилась часовня, построенная в честь погибших бойцов ЧВК. Строительство вели компании, связанные с Пригожиным. Часовня действует до сих пор, она расположена у трассы М-4 «Дон», огорожена высоким забором и увешана видеокамерами по всему периметру. Посещения часовни удостаивались только сотрудники подконтрольного Пригожину медиахолдинга РИА ФАН – журналисты в своем сюжете показали, что за забором находится мемориальный комплекс, посвященный добровольцам. Ранее считалось, что за высоким забором ЧВК разбила кладбище для наемников. Сейчас известно, что у самой часовни места для захоронения наемников нет, вероятно, там расположен только колумбарий для урн с прахом после кремации. Основное кладбище находится в станице неподалеку.

Бакинская находится как раз посередине между полигоном Молькино и часовней в Горячем Ключе, и места там хватает. По словам местных жителей, в Горячем Ключе кладбища заполнены, и из ближайших населенных пунктов везут хоронить именно в Бакинскую.

В городе с часовней «вагнеровцев» поддержка войны в Украине доходит до абсурда – на центральных улицах можно встретить ломбард со светящейся рекламой, где надпись «Ломбард» чередуется с буквой Z и огненной надписью «Своих не бросаем».

Доехать из Горячего Ключа в Бакинскую можно на прямом автобусе. Путь до станицы занимает всего 20 минут. В Бакинской проживают примерно две с половиной тысячи человек. В центре поселения проложена новая асфальтированная дорога, которая ведет к школе, детскому саду и дому культуры с афишей «Цирк». Там же, у дома культуры, единственный на всю станицу сквер – с небольшой детской площадкой и памятником солдатам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войны.

Людей мало, слышны крики петухов и лай собак. Покосившиеся деревянные дома соседствуют с добротными коттеджами. Над многими домами реют советские и российские флаги. Иногда вдоль домов бредут школьники с георгиевскими ленточками на рубашках и обсуждают последние контрольные.

– Работы у нас мало. Многие ездят в Краснодар или Горячий Ключ. Местные жители или что-то продают, если есть свое хозяйство, или работают в магазинах, школе, администрации и так далее. Еще есть бригады, которые в полях работают, – рассказывает Елена, розовощекая девушка с двумя широкими русыми косами. Она учится в Краснодаре, в Бакинскую приехала на каникулы. О похоронах наемников вблизи своего дома она раньше не слышала.

Продавщица местного магазина говорит, что жителей Бакинской не интересует происходящее на кладбище, потому что все заняты своими делами.

– Как я отношусь к появлению кладбища «вагнеровцев»? Если честно, мне как-то без разницы. Не задумывалась об этом, – поясняет она.

Сергей работает на пилораме в Бакинской, его семья – жена и трое детей – живут в соседней станице.

– У меня кума призвали на Донбасс, я на его месте сейчас работаю, здесь и живу. С Бакинской много мобилизовали, а с соседних станиц мало. Хотя кум даже старше меня, ему 45, у него двое детей. Но меня почему-то не забрали. Может, потому что трое у меня несовершеннолетних. Но если меня отправят воевать – пойду. Я как все. Сильно бояться не буду. Скажут – пойду.

«От нас здесь не зависит, даже если скажем: «Не хороните здесь»

Половину центральной дороги в Бакинской занимает КамАЗ с открытым кузовом. Олег, бородатый дальнобойщик, возится вокруг грузовика, его приятель Андрей размышляет вслух о войне в Украине.

– Нам соседствовать с «вагнеровцами» вполне нормально. А куда их еще девать? Тем более это не от нас зависит, решает все администрация (станица Бакинская входит в муниципальное образование «город Горячий Ключ» – СР). В городе и так людей негде хоронить, из Горячего и даже из Краснодара везут людей к нам. Вот и «вагнеровцам» выделили кладбище отдельное, – говорит Андрей.

– От нас здесь ничего не зависит, даже если мы скажем: «Не хороните здесь». Есть выше люди, они решают. Нас никогда не слушают, – добавляет Олег, не отрываясь от ремонта машины.

По словам мужчин, в самом поселении нет ни денег, ни работы. И война в Украине стала для многих единственным источником дохода.

– У нас работа там же, где и у «вагнеровцев». Вот сейчас доделаю машину и уезжаю на Украину. Я не воюю, но вожу противотанковые пирамиды на передовую, – говорит Олег.

– Сейчас люди идут добровольцами, потому что нигде нет заработка. В Горячем Ключе, ближайшем городе, 20 тысяч рублей считается хорошей зарплатой. Поэтому люди идут воевать, а им потом еще и не выплачивают ни денег, ни страховок, ничего, – досадует Андрей.

В ходе мобилизации из Бакинской ушли на фронт больше ста человек. Призвать на войну пытались и Андрея, но военкомат отпустил его домой по состоянию здоровья. «С моими болезнями я даже работу не могу найти, а призвать вон попытались», – усмехается он.

– У нас не разбирались, забирали даже многодетных, да вообще всех подряд. Даже бедного инвалида увезли, потом, слава богу, вернули. Он после ДТП, пришел в военкомат кривой весь, как сабля, – вспоминает дальнобойщик.

Спустя четыре месяца после мобилизации в станицу стали прибывать и погибшие на войне жители Бакинской.

– На кладбище по шестнадцать ям в день копают, мы не знаем, кого там уже хоронят. Хоронят и днем, и ночью. Привозят зэков и беспризорников. Невостребованные тела, – говорят бакинцы.

«Жалко ребят, даже если зэки»

Бакинское кладбище расположено прямо на въезде в станицу, возле него раз в час останавливаются автобусы. Через дорогу стоят покосившиеся деревянные хатки и старые сараи, один из которых затянут висящим вверх ногами баннером «Единой России». Возле фамилий Шойгу, Лаврова, Проценко расхаживают куры и пасутся коровы.

Каждый день на самом отдаленном участке кладбища разъезжают катафалки, работает трактор.

– Мы только сегодня пытались понять, кого к нам свозят, а это, оказывается, «вагнеровцы». Полторы недели назад могил было в четыре раза меньше, а сегодня я посмотрела – с ума сойти, насколько увеличилось. Жалко ребят, даже если зэки… Они тоже люди, – говорит Анна, на вид ей лет 40. – Мало ли, по какой глупости попал человек. У меня отчим по глупости сидел, но он был золотым человеком, настоящим мужчиной. Родом с Западной Украины, между прочим. А что сейчас творится? Мы воюем против Украины. И зачем это? Нет ведь плохой нации, есть только плохие люди.

По ее лицу текут слезы. По словам Анны, последний год она плачет почти каждый день.

Чтобы дойти до могил бойцов частной военной компании, нужно пересечь основное кладбище. Похороненных жителей станицы от наемников отделяет серый мусорный бак. Как выяснило издание «Вот Так», тела «вагнеровцев» в Бакинскую везут из Ростова-на-Дону. По словам могильщиков, для захоронений администрация выделила участок в два гектара. В будущем здесь хотят создать Аллею Славы, но пока никакой работы в этом направлении не наблюдается.

После обеда катафалк с мужчинами в камуфляже – вероятно, с «вагнеровцами» с полигона Молькино – уехал. На участке остались только пустые, недавно вырытые могилы.

На начало февраля на «вагнеровском» кладбище в Бакинской можно насчитать до 300 захоронений – они неравномерно распределены по двум участкам, которые разделены свободным пространством. Каждая могила окружена комками грязи и украшена одним черно-красным венком. Над землей возвышаются одинаковые деревянные кресты и таблички. Часть крестов безымянные и без надписей. Над некоторыми могилами установлены столбцы с исламской символикой. Хоронят наемников ежедневно, но траурно-торжественных церемоний не устраивают.

Сколько всего заключенных удалось завербовать в ЧВК, неизвестно. Из данных ФСИН следует, что за сентябрь и октябрь 2022 года численность заключенных в российских исправительных колониях сократилась на 23 тысячи человек. По информации главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, на конец декабря 2022 года в России было завербовано более 40 тысяч заключенных.

Пятого января 2023 года Пригожин заявил, что участники первой группы завербованных заключенных завершили полугодовой контракт и получили помилование. Среди вышедших на свободу были воры-рецидивисты, убийцы и наркоторговцы. Девятого января основатель ЧВК сообщил о прекращении набора заключенных из российских колоний для участия в войне в Украине.

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