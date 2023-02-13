Россияне запустили в Украине воздушные шары

Россияне запустили в Украине воздушные шары5
- 13.02.2023, 9:23
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Пресс-служба ВСУ рассказала, зачем.
Российские оккупанты в воскресенье, 12 февраля, запустили в Украине воздушные шары, чтобы истощать украинскую систему противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба ВСУ.
Враг запустил разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями. Военные отметили, что применения дронов Shahed, о чем писали некоторые Telegram-каналы, не было.
Отметим, что запуски воздушных шаров-разведчиков в последнее время получили известность благодаря инциденту с китайским аэростатом над США.