ВСУ показали уничтожение склада оккупантов в Донецке

ВСУ показали уничтожение склада оккупантов в Донецке1
- 13.02.2023, 12:21
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Украинские воины успели зафиксировать пожар после меткого попадания.
В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка показали уничтоженный склад боеприпасов в Донецке. Судя по всему, цель поразили в субботу.
Видео с демонстрацией последствий меткого удара опубликовал пресс-центр 59-й бригады. Кадры ролика подтверждают, что оккупанты расположили склад боеприпасов на окраине города неподалеку от террикона. Украинские воины успели зафиксировать пожар после меткого попадания.