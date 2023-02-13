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ВСУ показали уничтожение склада оккупантов в Донецке

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  • 13.02.2023, 12:21
  • 2,496
ВСУ показали уничтожение склада оккупантов в Донецке

Украинские воины успели зафиксировать пожар после меткого попадания.

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка показали уничтоженный склад боеприпасов в Донецке. Судя по всему, цель поразили в субботу.

Видео с демонстрацией последствий меткого удара опубликовал пресс-центр 59-й бригады. Кадры ролика подтверждают, что оккупанты расположили склад боеприпасов на окраине города неподалеку от террикона. Украинские воины успели зафиксировать пожар после меткого попадания.

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