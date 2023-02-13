Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских судов 2 13.02.2023, 22:38

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69 российским кораблям запретили заходить порты.

Правительство Бангладеш запретило 69 российским кораблям заходить в свои порты в соответствии с санкциями ЕС и США. Суда не смогут завозить грузы, останавливаться для дозаправки, бросать якорь и использовать морские пути в этом районе, сообщает издание The Financial Express.

Правительство направило уведомления в соответствующие министерства, агентства, порты, судоходные службы и международные организации о новых ограничениях.

Ограничения скажутся на строительстве самого большого энергетического объекта страны — АЭС «Руппур», которая возводится при поддержке Москвы. Из России сюда заводится значительная часть оборудования и материалов для проекта. Одно из судов с грузом стройматериалов для проекта уже не допустили к морской границе Бангладеш из-за дипломатического давления со стороны США. Корабль попытался пришвартоваться в индийском порту Халдия, чтобы доставить груз, но и там ему отказали. В конце концов он вернулся в Россию со своим грузом.

Запрет распространяется на широкий спектр судов, включая нефтяные танкеры и грузовые суда, эксплуатируемые семью компаниями. Ни одна компания не может ввозить товары из любой страны с использованием этих судов.

У Бангладеш есть 197 судов, способных на дальние международные перевозки. По словам главы Бангладешской ассоциации владельцев морских судов (BOGSA) Азама Чоудхури, если предприятия Бангладеш смогут быстро приспособиться к ситуации, запрет не должен оказать существенного влияния на доставку грузов или стоимость перевозок. Однако это может повлиять на некоторых иностранных перевозчиков, которые заключили долгосрочные договоры с этими российскими судами, отметил он.

Бангладеш в основном импортирует из России пшеницу и нефтепродукты и экспортирует в страну одежду. Россия не входит в топ-20 торговых партнеров страны, на которых приходится 87% товарооборота.

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