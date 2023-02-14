Генеральный директор «Белшины» находится в СИЗО 14 14.02.2023, 19:47

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Андрей Бунаков

Об этом стало известно на совещании Лукашенко.

Генеральный директор ОАО «Белшина» находится в следственном изоляторе. Об этом стало известно на совещании Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает БелТА.

Суть претензий к руководителю предприятия заключается в том, что он заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости, хотя с российского рынка ушли западные конкуренты, и цены на эту продукцию начали расти.

«Что сделал это генеральный директор «Белшины»: он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16−20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези — не хочу. В убыток продает эти шины», — рассказал Лукашенко.

«И если (по договору) ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, ниже себестоимости, то будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку», — добавил он.

Предъявлены ли обвинения и по каким статься, не уточняется.

По данным сайта «Белшины», в настоящее время генеральным директором предприятия является Андрей Бунаков. Его имя все еще указано в списках руководства ОАО «Белшина».

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