Охота на директоров: кого Лукашенко взял в заложники 1 15.02.2023, 15:22

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Что известно о громких задержаниях.

Генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков находится в следственном изоляторе. Об этом заявил Лукашенко. По информации сайта Charter97.org, мог быть задержан и гендиректор крупнейшего строительного предприятия Беларуси «МАПИД» Николай Милошевский.

Лукашенко не скрывает, что подобные задержания используются для вымогания денег. Режим берет топ-менеджеров в заложники, а затем предлагает откупиться.

Сайт Charter97.org собрал, что известно о последних громких задержаниях топ-менеджеров.

«Белоруснефть»

В начале года на одном из крупнейших предприятий химической отрасли «Белоруснфеть» прошла серия задержаний.

Силовики взяли под стражу сына бывшего министра энергетики Сергея Потупчика. По факту — второго человека в компании.

Вместе с ним взяли еще несколько более мелких менеджеров из Гомеля и Речицы. Позже стало известно, что его могли задержать из-за сообщения в поддержку Украины.

БелАЗ

Не обошли стороной задержания и жодинский БелАЗ. ГУБОПиК задержал 35-летнего уроженеца Борисовского района, который занимал должность заместителя начальника управления — начальника отдела снабжения металлами. Он якобы регулярно получал взятки от учредителя российской компании. Силовики утверждают, что речь идет о компании-поставщике металлопродукции.

«Белагропромбанк»

На рабочем месте задерживали Виталия Крука — заместителя председателя правления «Белагропромбанка».

Сообщалось, что причиной задержания могла стать созданная Круком схема, по которой победителями рекламной игры банка «Юбилейный урожай призов» становились близкие к банкиру люди.

ФК «Шахтер»

Задержания происходят и в спортивной сфере. 30 января силовики, проведя в офисе cолигорского футбольного клуба «Шахтер» определенные действия, забрали с собой директора клуба Александра Марченко. На данный момент его статус неизвестен.

Ранее был задержан экс-спортивный директор клуба Владимир Нидергаус. Сообщалось, что возбуждено дело за «оказание влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу».

«Химволокно»

На светлогорском предприятия также прошла череда задержаний.

Силовики арестовали главного энергетика «СветлогорскХимволокна» Константина Дикуна и ведущего экономиста Руслана Михаленко.

По сведениям правозащитников, причиной могли стать комментарии в интернете.

«Белшина»

Генеральный директор ОАО «Белшина» находится в следственном изоляторе. Об этом заявил сам Лукашенко.

Суть претензий к директору заключается в том, что он заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости.

«Что сделал это генеральный директор «Белшины»: он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16−20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези — не хочу. В убыток продает эти шины», — рассказал Лукашенко.

«МАПИД»

Источник сайта Charter97.org на крупнейшем строительном предприятии Беларуси сообщил о задержании гендира Николая Милошевского.

«Задержание произошло на прошлой неделе. Никто не разглашает ни причин, ни обстоятельств. Знаю, что по структурным подразделениям пришел приказ, чтобы его заместил Леонид Астрейко», — сообщил источник.

Сайт Charter97.org позвонил в приемную предприятия, чтобы якобы записаться на личный прием к Милошевскому, который он ведет по четвергам. В приемной сказали, что «Милошевский находится на больничном, а прием ведет Астрейко».

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