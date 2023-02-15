ВСУ поймали «уникального» оккупанта из разгромленной под Угледаром 155-й бригады морпехов РФ 4 15.02.2023, 15:48

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До отправки на фронт он служил на крейсере «Варяг».

В плен ВСУ сдался радиометрист с российского крейсера «Варяг» Денис Золотов из Новосибирской области. Российское командование использовало его в качестве гранатометчика в 155-й бригаде на Угледарском направлении.

Видео допроса оккупанта в своих соцсетях опубликовал военный обозреватель Александр Коваленко. Эксперт отметил, что этот случай – ярчайший пример дефицита у врага живой силы.

«С 2014 года прохожу военную службу по контракту в гвардейском крейсере «Варяг». 28 ноября 2022 года из-за нехватки военнослужащих 155-й бригады был прикомандирован в данную бригаду на должность гранатометчика», - сказал он на допросе.

Оккупант пожаловался, что морпехов бригады «не обеспечили всем необходимым»: «Выдали старое оружие – автоматы. Форма одежды «не первой категории».

Накануне заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь подтвердил, что командование Вооруженных сил РФ бросает в бой за Донбасс даже корабельных матросов под видом морской пехоты.

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