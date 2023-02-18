Путин повысил генерала, который командовал провальным штурмом оккупантов под Угледаром 3 18.02.2023, 9:33

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Военачальник бросил российскую армию на открытые минные поля.

Президент Роcсии Владимир Путин в пятницу неожиданно повысил в звании командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова.

Согласно указу Путина, 50-летнему Мурадову, кавалеру Ордена Мужества и обладателю Орденов «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, присвоено звание генерал-полковника, пишет издание The Moscow Times.

О повышении Мурадова стало известно спустя неделю после крупного поражения армии окупантов под Угледаром, где были почти полностью уничтожены две элитные бригады морской пехоты и около 100 единиц техники.

При наступлении под Угледаром, которым командовал Мурадов, российский генералитет не принял во внимание особенности местности - открытые поля, усеянные минами, рассказывал представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

С резкой критикой Мурадова выступил неофициальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер» Grey Zone, пригрозивший «одвухсотить» генерала, который, как утверждалось, отсиживается в штабе, бросая на убой одну колонну за другой.

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