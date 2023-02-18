Что сейчас происходит с «Белшиной», где задержали директора 6 18.02.2023, 12:37

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Фото: tut.by

Миллиардный долг и миллионные убытки.

14 февраля стало известно о задержании директора «Белшины» Андрея Бунакова.

О задержании генерального директора «Белшины» Андрея Бунакова стало известно из государственных СМИ. Сообщалось, что он находится в СИЗО и его подозревают в коррупции. Якобы Бунаков подписал контракт с российской фирмой на поставку шин ниже себестоимости на 16-20%. Такую информацию озвучил Лукашенко на совещании с Советом министров.

«Радыё Свабода» рассказало, что сейчас происходит с крупным производителем белорусских шин.

Долги и убытки

«Белшина» — белорусский завод по производству многопрофильных шин для легковушек, грузовиков, сверхгабаритных машин и транспорта. По данным на 2021 год, на заводе работали 8239 человек. Доля государства в учредительном фонде предприятия — 84,77%.

«Белшина» не публикует финансовые отчеты с 2021 года. Уже в 2020-м завод работал с серьезными потерями. Чистый убыток тогда составил 216 миллионов рублей. В 2019 году — 71 миллион. В 2018 году завод также имел убытки — 144,9 миллиона рублей.

На 2020 год у завода было более 1 миллиарда рублей долгов. При этом учредительный фонд предприятия составляет 542 миллиона рублей, вдвое меньше накопленных долгов.

Экспорт шин в ЕС упал в 8 раз

В досанкционный 2020 год Беларусь экспортировала шин на 245 миллионов евро, следует из данных Белстата. Из этого в страны СНГ — на 155 миллионов евро, в страны ЕС — на 77 миллионов евро. Основным покупателем белорусских шин в СНГ тогда была Россия, а в ЕС — Германия, Нидерланды и Болгария. Также белорусские шины до войны активно приобретала Украина. На торговле с южной соседкой предприятие тогда заработало 43 миллиона долларов. После Белстат закрыл статистику по экспорту шин, а «Белшина» в декабре 2021 года попала под санкции ЕС, так как «несет ответственность за репрессии против общества». Наложение санкций было связано с увольнением нелояльных к власти сотрудников.

Однако санкции начинали действовать не сразу, должны были закончиться старые контракты по поставкам. По этой причине в 2022 году до июля поставки все еще были, после прекратились. По данным Европейской службы статистики, ЕС приобрел белорусских шин в 2022 году на 9,5 миллиона евро. Это в 8 раз меньше, чем в докризисный 2020 год. Украина больше не покупает никаких белорусских товаров.

Согласно российской статистике, в 2021 году (более поздних данных нет) Россия приобрела у Беларуси 2,1 миллиона штук шин (в 2020 году было 2,8 миллиона).

Что с работой на «Белшине»

Согласно республиканским банкам вакансий и резюме, на «Белшине» сейчас открыты несколько сотен вакансий, однако зарплаты невысокие. Самую большую предлагают продавцу-консультанту в отдел продаж — 1000 рублей.

Официальная средняя зарплата по стране в декабре прошлого года была примерно вдвое выше — около 1900 рублей. Зарплаты по другим вакансиям на предприятии еще ниже.

Заведующему складом предлагают до 710 рублей (в 2,5 раза меньше средней зарплаты по стране), инженеру-электронику — 610 рублей (втрое меньше), начальнику сектора — 750 рублей.

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