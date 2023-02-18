Лукашенко сослали в Тверскую область РФ?
- 18.02.2023, 15:24
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Со вчерашнего дня о судьбе диктатора ничего не известно.
Boeing 737-800 с бортовым номером EW-001PA, на котором Лукашенко улетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сегодня в 14:02 MSK вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в Тверской области РФ
Об этом свидетельствуют данные сервиса radarbox.com.
Находится ли на борту сам Александр Лукашенко или борт перегнали в Тверскую область без «первого» пассажира, пока не ясно, отмечает «Наша Нiва».
«Сообщений о возвращении Лукашенко из России не поступало, а теперь выясняется, что самолет правителя неожиданно приземлился в Тверской области. Что тут скажешь? Хорошо, что не в Сибири!», — отметил политолог Александр Фридман.
Со вчерашнего дня о судьбе Лукашенко ничего не известно.
Последние сообщения касались официальной части встречи, где он и Путин обменялись показательными репликами, подтверждающими внезапность встречи. «Как будто я мог не согласиться!» — воскликнул Лукашенко в ответ на слова Путина, который поблагодарил за визит.