По «делу Зельцера» задержали еще одного белоруса 18.02.2023, 17:45

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Но судили его по «протестным» статьям.

В Гродненском областном суде 17 февраля вынесен приговор по делу 31-летнего политзаключенного Кирилла Суслина, которого задержали за комментарии по «делу Зельцера», а обвинили по совершенно другим статьям Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судебный процесс, который начался 6 февраля, вел судья Виталий Кулеш.

Политзаключенный Кирилл Суслин был задержан 30 сентября 2021 года по уголовному делу, заведенному за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера. 26 декабря 2021 Кирилл был переведен из следственной тюрьмы № 8 в минский СИЗО-1, а в конце декабря прошлого года его перевели в гродненскую тюрьму № 1.

Но обвиняют его по другим статьям Уголовного кодекса:

— ч. 3 ст. 361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

— ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности);

— ч. 1 ст. 368 (оскорбление Лукашенко).

В письме к матери политзаключенный писал, что ему предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался, так как не считает себя виновным.

Суд признал Суслина виновным и постановил наказать его заключением сроком на два с половиной года в колонии в условиях общего режима.

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