The NYT рассказала о «кроте» ФСБ в немецкой разведке 3 19.02.2023, 20:21

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Он получил 400 тысяч евро за слив важной информации.

Сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND) ФРГ, арестованный в декабре прошлого года в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России, получил от Кремля 400 тысяч евро наличными за свою информацию, пишет The New York Times.

Журналистам удалось установить, что российским «кротом» оказался 52-летний Карстен Линке, который был одним из руководителей подразделения немецкой разведки, отвечающего за кибербезопасность и наблюдение за электронными коммуникациями.

По информации издания, среди данных, к которым мог иметь доступ задержанный, была информация о передвижении западной военной техники, переданной Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что агент немецкой спецслужбы пытался продать России позиции HIMARS в Украине.

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