Что происходит на фронте: карта боевых действий в Украине за 26-31 января 2.02.2023, 18:37

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В январе ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов.

В январе Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество оккупантов – 21 700, что почти на 4 тыс. больше, чем в рекордном ноябре. Если добавить к этому количеству и раненых, то получим около 60 тыс. врагов, выведенных из строя в месяц, сообщает espreso.tv.

Бахмут

Статистика уничтожения захватчиков демонстрирует, насколько интенсивными и тяжелыми были бои в январе, в большинстве своем продолжавшиеся на Бахмутском направлении.

После того, как ВС РФ уперлись в непробиваемую оборону на восточных окрестностях Бахмута, они начали расширять свой контроль над территориями к северу и югу от города. Основной задачей этих действий с одной стороны является отрезание Бахмута от логистических артерий, а с другой – создание оперативного окружения Сил Обороны, защищающих город Северск.

Федоровки. На этом участке ВСУ заняли господствующие высоты сразу по трассе и демилитаризуют оккупантов как в Соледаре, так и в его окрестностях. К примеру, на днях в Соледаре уничтожили пункт управления рашистов.

Западнее Соледара оккупанты изо всех сил пытаются захватить села Красная Гора и Парасковеевка, чтобы выйти на оперативное пространство и иметь возможность дальше продвигаться в направлении Славянска. Защитники Красной Горы уже более недели находятся в условиях полукотла.

На южном от Бахмута фронте основной удар россиян направлен на перерезку снабжения города, которое осуществляется из Константиновки через Времен Яр. После оккупации Клищиевки захватчикам удалось на участке между селами Ивановское и Ступочки подойти к трассе на расстояние до 2 км. Впрочем, для полной блокировки Бахмута оккупантам нужно как минимум захватить город Времен Яр, который, кроме того, что расположен на господствующих высотах, еще и достаточно мощную оборонительную линию, скоординированную с Бахмутом и Константиновкой. В Константиновку и Часов Яр все чаще стали прилетать ракеты и снаряды.

Луганщина

Пока в Луганской области продолжаются позиционные бои, разведки союзников предсказывают через несколько недель масштабное наступление подготовленных резервов, которые сейчас взимаются под границу в район Валуек.

Однако уже сейчас рашисты активизировались вблизи Кременной , атакуя по всем направлениям, пытаются отбросить ВСУ от города. В частности, ВСУ частично отступили в районе Червонопоповки , из леса к югу от Кременной. А ВС РФ в очередной раз зашли в Диброву , чтобы прикрыть свое наступление, направленное на Ямполевку и Терны .

В то же время наши воины пытаются сбить атакующий напор врага, точно ударяя по его тылам. Так, в самом Кременном ВСУ уничтожили базу оккупантов, а в Новоайдаре попали в больницу, наполненную ранеными рашистами.

Южный фронт и Угледар

На южном фронте наиболее ожесточенные бои шли у Угледара, на который захватчики наступают уже вторую неделю подряд. Но как и их летние потуги у Павловки , это наступление также захлебнулось, а 155-я бригада тихоокеанских морпехов снова понесла существенные потери, как и несколько месяцев назад.

HIMARSи метко принесли «хлопок» в Иловайск, именно при разгрузке поезда с техникой и личным составом. Поскольку российские пропагандисты уже успели устроить истерику, то очевидно, что попадание было довольно чувствительным.

Российские террористы обстреливали Запорожье, Кривой Рог и Херсон и значительное количество меньших прифронтовых городов.

ВСУ продолжают готовить почву для контрнаступления на южном фронте. Так как россияне пытаются рассредоточивать свои склады, то поиск «достойных» целей занимает длительное время. На этой неделе ВСУ сосредоточились на Мариупольском, Мелитопольском и Херсонском направлениях. На Мариупольском были уничтожены база, штаб, а также состав оккупантов в Волновахском районе. Еще один состав уничтожили в Бердянске, а также демилитаризовали казарму в самом Мариуполе. Возле Мелитополя HIMARS разрушили уже второй железнодорожный мост на реке Молочная, через который происходили поставки из Крыма. Интересно, что именно в момент попадания по мосту передвигалась колонна с российской техникой. Кроме того, в воздух взлетели по 2 склада в Пологовском и Васильковском районах Запорожской области.

Херсонщина традиционно наиболее урожайна для хлопка. Несмотря на то, что оккупанты находятся в рамках достижения нашей артиллерии, они упорно не хотят отступать. Следовательно, Олешки скоро будут догонять Чернобаевку , на этой неделе здесь было 2 точных попадания. Кроме того, уничтожены цели в Херсонском и Каховском районах, Новой Каховке, Счастливом , а также большой склад в Ульяновке.

Журналисты отмечают, что карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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