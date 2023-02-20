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Украинские пограничники: Белорусское направление может стать активным

  • 20.02.2023, 12:52
  • 2,564
Украинские пограничники: Белорусское направление может стать активным

Силы обороны Украины укрепляют северную границу.

Военной группировки, которая могла бы совершить вторжение с территории Беларуси, украинские пограничники не видят. Об этом в эфире марафона новостей 20 февраля заявил спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там – на территории Беларуси – находятся подразделения Российской Федерации. Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины, в настоящее время мы не отмечаем», — сказал он.

Демченко также подчеркнул, что не отмечают этого и подразделения разведки, которые «прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси».

Он отметил, что российские войска в Беларуси преимущественно находятся на территории полигонов и проходят обучение совместно с беларусскими подразделениями.

«Конечно, врага нельзя недооценивать. Это направление также может стать активным», — сказал представитель Погранслужбы Украины. 

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