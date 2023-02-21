К самозванцу Лукашенко приехал его коллега из Абхазии 2 21.02.2023, 12:42

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фото: reuters

Две российские марионетки встретились в минском дворце.

Самозванец Лукашенко встретился с главой самопровозглашенной Абхазии Асланом Бжания. Он прилетел в Минск, где белорусский диктатор принял его в своем дворце.

«Аслан Георгиевич позвольте приветствовать вас в Беларуси. Вы, как и обещали приехали. Есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны», — сказал Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко в сентябре прошлого года посещал так называемую Абхазию.

Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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