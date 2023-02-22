В Бахмуте батальон «Волат» полка Калиновского ударил по наблюдательному пункту россиян 6 22.02.2023, 14:25

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Белорусские добровольцы били из ПТРК «Милан».

Официальный телеграм-канал полка имени Кастуся Калиновского показал, как батальон «Волат» точно бьет из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Милан» по наблюдательному пункту российских оккупантов в Бахмуте.

Отметим, что комплекс «Milan» разрабатывался на основе требований вооруженных сил ФРГ и Франции с учетом общих требований, предъявляемых командованием НАТО к оружию такого назначения. В результате межнациональным объединением «Euromissile» была разработана система, которая благодаря высоким ТТХ получила наиболее широкое распространение (после ПТУР «ТОW») из всех используемых в различных странах противотанковых ракет.

ПТРК «Milan» состоит на вооружении сухопутных сил 40 стран, включая ФРГ, Францию и другие страны НАТО.

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