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Стало известно, сколько белорусские дилеры продали электромобилей в 2022-ом году

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  • 22.02.2023, 15:47
  • 4,472
Стало известно, сколько белорусские дилеры продали электромобилей в 2022-ом году

Цифра вас удивит.

За 2022 год белорусские дилеры продали всего 55 новых электромобилей. Об этом рассказал директор УП «БАА-Консалт» Дмитрий Ярота. Цифра скромная. Отмечается, что это на 28% больше, чем в 2021 году. Кроме того, электромобили стали единственным сегментом авторынка, где зафиксирован рост продаж.

Чаще всего из электромобилей покупали Geely Geometry C, которую импортирует в Беларусь «Белджи». Также в ТОП-3 попали Audi e-tron и Porsche Taycan.

В Беларуси выпускать свои электромобили пока нерентабельно, отметил специалист. Ранее сообщалост, что новые АЗС в нашей стране будут строить через каждые 40-50 километров.

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