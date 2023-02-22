Стало известно, сколько белорусские дилеры продали электромобилей в 2022-ом году

Стало известно, сколько белорусские дилеры продали электромобилей в 2022-ом году2
- 22.02.2023, 15:47
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Цифра вас удивит.
За 2022 год белорусские дилеры продали всего 55 новых электромобилей. Об этом рассказал директор УП «БАА-Консалт» Дмитрий Ярота. Цифра скромная. Отмечается, что это на 28% больше, чем в 2021 году. Кроме того, электромобили стали единственным сегментом авторынка, где зафиксирован рост продаж.
Чаще всего из электромобилей покупали Geely Geometry C, которую импортирует в Беларусь «Белджи». Также в ТОП-3 попали Audi e-tron и Porsche Taycan.
В Беларуси выпускать свои электромобили пока нерентабельно, отметил специалист. Ранее сообщалост, что новые АЗС в нашей стране будут строить через каждые 40-50 километров.