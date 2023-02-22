Тертель запаниковал из-за «предателей» в рядах силовиков и чиновников 4 22.02.2023, 15:52

14,872

Иван Тертель

Глава КГБ требует казнить своих коллег.

Сотрудники КГБ с начала года задержали более десятка сотрудников силовых ведомств и госслужащих, завербованных иностранными спецслужбами. Об этом сообщил председатель КГБ Иван Тертель на заседании «совета республики», передает БелТА. Он представил «сенаторам» законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», которые вводит смертную казнь за «измену государству» для чиновников.

«КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент — вербовочная работа», — сказал Тертель.

Он также заявил, что КГБ с начала года задержал более 10 «предателей» из числа коллег-лукашистов Тертеля.

По его словам, действующая редакция ст. 356 УК «Измена государству», предусматривающая повышенную ответственность за «измену государству», устарела и потребовал введения смертной казни для госслужащих.

Напомним, накануне «депутаты» «палатки» во втором чтении одобрили изменения в УК, которые вводят ответственность за «дискредитацию армии» и казнь за «измену государству.» После того, как законопроект одобрят в «совете республики», его отправят на подпись Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».