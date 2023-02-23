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Американские ученые подтвердили, что мозг девочек развивается быстрее

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  • 23.02.2023, 16:25
Американские ученые подтвердили, что мозг девочек развивается быстрее

Для проведения исследования была составлена выборка детей в возрасте 9-10 лет.

Американские ученые обнаружили значительные различия в структуре мозга мальчиков и девочек на протяжении их взросления. Об этом сообщает JAMA Network Open.

Для проведения исследования была составлена выборка из 8,9 тыс. детей в возрасте 9-10 лет. Их родителей попросили периодически приводить детей на обследование головного мозга с помощью аппарата МРТ. Ученых интересовало изменение структуры серого и белого вещества в мозге, а также обусловленные полом различия в этих изменениях. В результате удалось подтвердить давнюю гипотезу, что пути развития мужского и женского мозга значительно отличаются. В том числе, существенные различия фиксировались в структуре и темпах развития сети пассивного режима работы мозга, которая играет важную роль в функционировании мозга при бездействии.

Как правило, для девочек была характерна более высокая плотность связей между нейронами в этой сети, а также повышенная плотность белого вещества в связанных с ней регионах мозга. По мнению ученых, это отражает то, что мозг девочек и девушек в среднем быстрее взрослеет, чем это делает нервная система мальчиков и юношей. Аналогичные закономерности ученые выявили при сопоставлении степени «взрослости» мозга и уровня интеллектуального развития детей.

Открытие этих различий в характере развития мозга у девочек и мальчиков объясняет существование возрастных различий в когнитивных способностях школьников и школьниц.

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