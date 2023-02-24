Для белорусов вырастет налог на собак
- 24.02.2023, 20:39
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В инструкцию о налоге внесли изменения.
Налог на владение собаками увеличится. Изменения в инструкцию о налоге внесены на 41-й «сессии» Минского городского «совета депутатов» 24 февраля.
Как пояснила начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, законом от 30 декабря 2022 г. «Об изменении законов по вопросам налогообложения» были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ставки налога за владение собаками будут увеличены до 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля в иных случаях. Однако, поскольку местные «советы депутатов» имеют право уменьшать ставки данного налога, жители столицы будут платить меньшую сумму:
- 37 рублей за породы, включенные в перечень потенциально опасных;
- 11,1 рубля в иных случаях.
Планируется, что принятое решение вступит в силу с 1 апреля 2023 года.