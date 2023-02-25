Гиркин назвал начальника Генштаба РФ Герасимова «кретином» 2 25.02.2023, 15:00

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Диверсант вышел из себя из-за катастрофы с вооружением.

Бывший главарь боевиков «ДНР», диверсант и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что у оккупантов РФ катастрофическая ситуация с обеспечением вооружением и боеприпасами.

При этом основную вину он возложил на командование войск РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

«Мы можем оказаться голыми-босыми перед противником уже к середине года», — ноет российский террорист.

Вместе с тем он напомнил о том, что во время позорного бегства с территории Харьковщины оккупанты РФ бросили огромное количество техники.

«Наши изумительные генералы во главе с кретином Герасимовым (Валерий Герасимов – начальник Генштаба ВС РФ, - ред.) жгут и бросают технику в таких количествах, что никакая промышленность не выдержит», — жалуется «Стрелок».

В то же время он уповает на ленд-лиз из Китая и предрекает, что без помощи КНР государству-террористу будет крышка.

«Китай – единственный может дать нам ленд-лиз, чтобы продолжать войну сколько-нибудь успешно», — заявил Гиркин.