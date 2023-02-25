Пропагандист Соловьев крупно подставил Лукашенко, «слив» удары «Искандерами» по Украине 25.02.2023, 15:25

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Минобороны Беларуси пыталось скрыть этот факт.

Вчера Министерство обороны Беларуси опубликовало видео, на котором ракетное подразделение на ОТРК «Искандер» «в рамках мероприятий боевой готовности» выдвигается в назначенный район. Примечательно, что на видео заблюрена часть кабины «Искандеров». Интересно, что же таким образом пыталось скрыть военное ведомство? Интересные детали обнаружили в мониторинговой группе «Беларускi Гаюн».

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо вернуться немного назад. 4 февраля 2023 года стало известно, что в Беларусь с визитом приезжал российский пропагандист Владимир Соловьев. Он общался в том числе и с расчетами ОТРК «Искандер» ВС РБ. Среди фото, опубликованных в его телеграм-канале по результатам поездки, было и фото пусковой установки ОТРК «Искандер». На ней были видны 14 звезд красного цвета. Обычно одна такая звезда соответствует одному боевому пуску из комплекса.

Позднее природу происхождения звездочек в программе «Воскресный вечер» подтвердил и сам Соловьев: звезды означают количество боевых пусков, и были нанесены еще российскими военными.

Данный факт означает либо то, что армии Беларуси были переданы не новые, а ранее находившиеся в эксплуатации ВС РФ «Искандеры», либо что их использовали уже с территории Беларуси. Также нельзя исключать, что переданные Беларуси комплексы применялись в том числе и для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Последним обстоятельством можно объяснить стремление Минобороны Беларуси скрыть «звездочки» на кабинах «Искандеров».

Сегодня Минобороны Беларуси опубликовало фотографию «Искандера» без эффектов размытия, на котором видны красные звезды, бортовой и регистрационный номера. Отличный пример скоординированных действий.

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