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Танки горели, пехота бежала: ВСУ разгромили россиян под Угледаром

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  • 25.02.2023, 15:28
  • 5,744
Танки горели, пехота бежала: ВСУ разгромили россиян под Угледаром

Оккупанты пытались пойти в наступление, но план провалился.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Угледара. Захватчики попытались пойти в наступление, но план провалился, сообщает УНИАН.

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев еще раз продемонстрировали свое мастерство. Защитники Украины четким ударом превратили российские танки в гору металлолома.

На обнародованном ролике хорошо видно результат работы украинских военных – горящий танк и бегущих прочь российских солдат. Пехота захватчиков не имела никакого успеха и приняла решение сбежать.

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