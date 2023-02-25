Танки горели, пехота бежала: ВСУ разгромили россиян под Угледаром

Танки горели, пехота бежала: ВСУ разгромили россиян под Угледаром1
- 25.02.2023, 15:28
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Оккупанты пытались пойти в наступление, но план провалился.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Угледара. Захватчики попытались пойти в наступление, но план провалился, сообщает УНИАН.
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев еще раз продемонстрировали свое мастерство. Защитники Украины четким ударом превратили российские танки в гору металлолома.
На обнародованном ролике хорошо видно результат работы украинских военных – горящий танк и бегущих прочь российских солдат. Пехота захватчиков не имела никакого успеха и приняла решение сбежать.