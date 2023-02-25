Украинские морпехи ликвидировали российскую пехоту в Донецкой области 25.02.2023, 16:21

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ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов.

Украинские воины героически защищают свою землю. «24 канал» опубликовал видео, как Вооруженные силы Украины успешно отбили атаку россиян в Донецкой области.

В частности, речь идет о работе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го Отдельного батальона морской пехоты. Совместными усилиями они удачно отработали по оккупантам Донецкой области.

Отметим, что по состоянию на 25 февраля украинские военные ликвидировали 147 470 российских военных. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов.

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