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Главари «ДНР» стреляют из автоматов и БМП в российских «мобиков» из Иркутска

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  • 26.02.2023, 10:52
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Главари «ДНР» стреляют из автоматов и БМП в российских «мобиков» из Иркутска

Мобилизованные взбунтовались и отказались идти на штурмы.

Мобилизованные из 1439-го полка из Иркутской области записали видеообращение к главе РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на условия службы. Военные рассказали, что сначала служили в территориальной обороне, но затем их перевели в «первую славянскую» бригаду «ДНР». Там из мобилизованных за один день сформировали штурмовые подразделения, которые без подготовки отправляют на штурм Авдеевки. По тем, кто отказывается вступать в штурмовые подразделения, командиры «ДНР», по словам мобилизованных, стреляют из автоматов и БМП.

«Отправляют штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки. На убой. И напрямую говорит командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение. Фамилии и звания командиров мы не знаем, так как они их нам не говорят», — говорит военный в видеообращении.

Также военные подчеркивают, что обращаться в местную военную прокуратуру нет смысла. По их словам, она состоит в сговоре с командованием. То, в свою очередь, не присутствует на фронте и не знает реальной обстановки. Один из авторов обращения также рассказал «Людям Байкала», что командиры из ДНР относятся к ним «предвзято»: «Идите и сдохните», — самое красивое, что мы слышали от командиров»

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