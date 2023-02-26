Белорусов готовят к объявлению воздушной тревоги 26.02.2023, 13:39

1,286

Начнут со школьников и учителей.

С завтрашнего дня МЧС начнет обучать белорусов правилам безопасности при объявлении «воздушной тревоги»

Как сообщает ведомство, акция направлена на обучение населения действиям при сигнале «Внимание всем!».

Акция будет включать 2 этапа:

- с 27 февраля по 10 марта будет проводиться обучение детей, родителей и педагогов в учреждениях образования;

- с 14 по 18 марта пройдет обучение жильцов общежитий, трудовых коллективов, а также посетителей мест массового пребывания людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».