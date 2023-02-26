Белорусов готовят к объявлению воздушной тревоги
- 26.02.2023, 13:39
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Начнут со школьников и учителей.
С завтрашнего дня МЧС начнет обучать белорусов правилам безопасности при объявлении «воздушной тревоги»
Как сообщает ведомство, акция направлена на обучение населения действиям при сигнале «Внимание всем!».
Акция будет включать 2 этапа:
- с 27 февраля по 10 марта будет проводиться обучение детей, родителей и педагогов в учреждениях образования;
- с 14 по 18 марта пройдет обучение жильцов общежитий, трудовых коллективов, а также посетителей мест массового пребывания людей.