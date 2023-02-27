Украинская разведка рассказала, зачем оккупанты накапливают на границах авиацию 1 27.02.2023, 11:47

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Российские самолеты для ВСУ будут довольно легкими целями.

Россия накопила возле границ с Украиной определенное количество штурмовой авиации. Она будет использоваться на самых важных направлениях, где враг пытается атаковать ВСУ.

Об этом в комментарии изданию «РБК-Украина» рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк:

«Они понимают, что им прорыв не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации».

По словам Черняка, украинская противовоздушная оборона тоже не стоит на месте и ежедневно усиливается.

Разведчик подчеркнул, что бойцы Воздушных сил ВСУ научились сбивать ракеты и иранские дроны-камикадзе. Самолеты для них будут даже более легкими целями.

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