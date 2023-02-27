Лукашенко нервно разговаривает с силовиками 30 27.02.2023, 15:12

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Видеофакт.

Лукашенко после атаки на аэродром «Мачулищи» нервно разговаривает с силовиками. Он потребовал от них «жесточайшей дисциплины на границах».

🤡 После атаки белорусских партизан на аэродром «Мачулищи», Лукашенко нервничает в беседе с высокопоставленными силовиками.



Боится атаки на Дрозды? pic.twitter.com/Z9tI9NcU5i — Сharter97.org (@charter_97) February 27, 2023

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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