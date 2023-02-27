Сергею Тихановскому вынесли новый приговор 5 27.02.2023, 17:33

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Политзаключенного судили за «злостное неповиновение».

Новое «судебное разбирательство» над политзаключенным блогером Сергеем Тихановским началось 13 февраля. Оно проходило в тюрьме Жодино. Приговоренного к 18 годам колонии политзаключенного обвинили в «злостном неповиновении администрации исправительного учреждения». Об итогах суда сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сергея Тихановского признали виновным по ч.2 ст. 411 УК Беларуси и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему определено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 9 месяцев 5 дней с отбыванием 2 лет 5 месяцев 18 дней в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Свою вину Сергей Тихановский не признал.

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