В российской Адыгеи упал неустановленный беспилотник

В российской Адыгеи упал неустановленный беспилотник1
- 28.02.2023, 12:46
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БПЛА упал ночью.
В российской Адыгеи на коровник упал неустановленный летательный аппарат. Инцидент произошел в Гиагинском районе.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой ферм», — написал Кумпилов.
Как писал сайт Charter97.org, два беспилотника атаковали российскую нефтебазу в Туапсе.