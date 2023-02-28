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В российской Адыгеи упал неустановленный беспилотник

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  • 28.02.2023, 12:46
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В российской Адыгеи упал неустановленный беспилотник

БПЛА упал ночью.

В российской Адыгеи на коровник упал неустановленный летательный аппарат. Инцидент произошел в Гиагинском районе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой ферм», — написал Кумпилов.

Как писал сайт Charter97.org, два беспилотника атаковали российскую нефтебазу в Туапсе.

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