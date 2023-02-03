Бойцы «Хартии» помогли уничтожить позицию россиян под Бахмутом 3.02.2023, 14:02

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Точные удары по зданию с оккупантами попали на видео.

Украинские военнослужащие из артиллерии разгромили позицию российских оккупантов недалеко от Бахмута.

Об этом сообщили в добровольческом подразделении «Хартия».

Отмечается, что бойцы харьковского подразделения корректировали огонь, а артиллерия нанесла точные удары по заброшенному зданию, занятому российскими оккупантами.

«Ночная корректировка огня от аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» удачно дополнена работой смежной артиллерии на Бахмутском направлении. Результат в конце видео», – отметили военные.

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