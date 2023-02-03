Под Бахмутом украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 2 3.02.2023, 14:54

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Самолет приземлили выстрелом из «Иглы» с расстояния трех километров.

Военные Нацгвардии Украины уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет был приземлен в районе Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Бойцы отмечают, что авиация противника активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

«2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК «Игла-1» и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен», - рассказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения с позывным Партизан.

Также в Нацгвардии отмечают, что на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество и только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

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