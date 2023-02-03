Крупный белорусский производитель яиц прекратил поставки в Россию из-за нехватки продукции 2 3.02.2023, 15:50

2,762

Письмо отправлено российским контрагентам.

Белорусский производитель куриного яйца «Фирма АВС» уведомил российских контрагентов о приостановке поставок. Копия соответствующего письма есть у RTVI. В нем указывается, что решение связано с нехваткой продукции и необходимостью в первую очередь обеспечить внутренний рынок. Ранее Беларусь уже вводила запрет на экспорт столовых яиц, мяса курицы и молочной продукции для семи крупных компаний, «Фирма АВС» в их число не входила.

Письмо российским ритейлерам «Фирма АВС» разослала 20 января, его подлинность подтвердил один из производителей яиц в России, а также представитель продуктовой сети. В самой «Фирме АВС» комментариев не предоставили.

По собственным данным, «Фирма АВС» выпускает яйца «Большие», «10 боярских», «Желток из деревни» и другие. Кроме того, компания занимается производством соков и нектаров под маркой «АВС», а также одноименных кетчупов и майонеза, хрена и горчицы, пюре, консервов и варенья.

По данным белорусских СМИ, компанию в 1995 году основал уроженец Пермской области Иван Моисеев. Сейчас фирма на паритетных началах принадлежит ему и Татьяне Моисеевой. В 2016 году Иван Моисеев пытался найти стратегического инвестора, рассматривая возможность продажи до 100% компании.

В октябре прошлого года Беларусь уже вводила запрет на экспорт столовых яиц, а также мяса курицы и молочной продукции. Тогда ограничения распространялись на семь компаний — «Серволюкс Агро», Витебскую бройлерную птицефабрику, птицефабрику «Дружба», Барановичскую птицефабрику, 1-ю Минскую птицефабрику, а также Рогачевский и Лепельский комбинаты.

Был ли запрет снят, или под ограничения попали новые компании — неизвестно. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также в правительстве республики на запросы RTVI не ответили. Не предоставили комментариев и в крупных российских торговых сетях — X5 Group, «Магните», «Ленте» и «О'кей».

В российском Минсельхозе лишь заявили, что не ожидают сокращения предложения яиц на внутреннем рынке. Объемы их импорта не является существенными, подчеркнули в министерстве.

«По итогам 2022 года самообеспеченность куриными яйцами составила 98,5%. Произведено 46,1 млрд яиц, что на 2,7% больше, чем в 2021 году», — сообщили RTVI в пресс-службе Минсельхоза РФ. Там также отметили, что благодаря увеличению производства отпускные цены на куриные яйца в настоящее время ниже уровня аналогичного периода 2022 года. Так, на 25 января цены производителей на яйца 1-й и 2-й категорий год к году были ниже на 3,8% и 2,1% соответственно.

Не видят проблемы из-за приостановки поставок белорусских яиц и в Российском птицеводческом союзе. Его гендиректор Надежда Бобылева сообщила RTVI, что их доля на российском рынке составляет менее 1%. О том, почему в Беларуси запрещены поставки на внешние рынки, ей не известно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».