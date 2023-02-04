В Беларуси разоблачили стукача из Департамента охраны МВД 4.02.2023, 13:28

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Он доносил о бело-красно-белых флагах возле СТО.

Белорусские Кибер-партизаны опубликовали новый «слив» о доносчиках в рядах МВД Беларуси.

«Вернемся к теме доносчиков. До сих пор в сливах мы незаслуженно обходили их вниманием. Но пора всем познакомиться с теми, кто названивает в 102 с жалобами на «преступления» в виде ленточек, флагов или разговоров на лавочке.

Сегодня услышите историю про донос о «преступлении», которое ни в одной нормальной стране не считается нарушением закона, — фирменный логотип «не тех» цветов.

Доносчик — Денис Шукис, служащий Департамента охраны МВД — позвонил в 102 с жалобой на «бчб возле СТО». Разбираться в деле берется Удодов, который по приказу Козлова собирается заводить материал на сотрудников первой попавшейся СТО, посколько у них название написано на красно-белом фоне. Аудиозапись сделана 2 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

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