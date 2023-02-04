Задержаны 20 человек: стали известны подробности «хапуна» в Фаниполе 4.02.2023, 13:54

Лукашисты привезли в РОВД даже девушку с грудным ребенком.

Около 20 человек были задержаны во время январской облавы в Фаниполе Дзержинского района Минской области. Об этом сообщил 4 февраля правозащитный центр «Весна».

В августе 2022 года силовики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 342 за активное участие в акциях протеста в августе 2020 года в Фаниполе. Число фигурантов этого расследования уже идет на десятки, отмечают в «Весне». Первому задержанному уже огласили приговор — два года колонии. Еще несколько человек получили «домашнюю химию».

«Периодически сотрудники ГУБОПиК проводят в Фаниполе «хапуны». Последний из них прошел 24 января — задержали около 20 человек», — пишет «Весна».

Среди задержанных оказалась жена политзаключенного Игоря Татьяна Пастухова, а также Татьяна Золотарь, Николай и Наталья Губины, Максим Самброс, Ладария Кузнецова.

Против них уже возбудили уголовные дела. В отношении женщин избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы, их освободили с подписками о невыезде, поручительствами, под залог.

«Одну девушку задержали с грудным ребенком. Надо сказать, что человечный у нас ГУБОПиК — не бросили грудного ребенка одного дома, а привезли с матерью в Дзержинский РОВД», — рассказали «Весне» фанипольцы.

Часть задержанных отвезли сразу в ИВС на Окрестина, а часть оставили в ИВС Дзержинского РОВД.

Ранее правозащитники сообщали, что участников протестов августа 2020 года идентифицируют по видео, которое зафиксировало митинг. На запись попали более 600 человек.

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