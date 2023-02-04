Самолет Лукашенко вернулся в Минск 8 4.02.2023, 17:53

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Что известно о недельном турне диктатора.

Самолет Александра Лукашенко несколько минут назад приземлился в Минске. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightaware.

Согласно данным сервиса, борт вылетел из аэропорта Абу-Даби в 10:58 +04. Полет длился 5 часов 34 минуты.

Напомним, Александр Лукашенко с 25 по 30 января находился с визитом в ОАЭ. За эти дни его пресс-служба не сообщала об официальных встречах и переговорах. 30 января Лукашенко отправился в Зимбабве. Там он встретился с местным правителем Эмерсоном Мнангагвой. 1 февраля диктатор вылетел из Зимбабве в столицу ОАЭ Абу-Даби.

Как сообщал сайт Charter97.org, визит Лукашенко в Зимбабве превратился в «полосу позора» для диктатора.

Лукашенко встретили в аэропорту Хараре странными танцами местных жителей в майках-алкоголичках, а на шею диктатору надели «похоронный» венок.

Многие обратили внимание на пошатнувшееся здоровье престарелого диктатора, а зимбабвийские фотографы показали, как Лукашенко выглядит без ретуши.

3 февраля, во время второго мини-визита в ОАЭ, Лукашенко встретился с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. Эксперты считают, что у этой встречи была закрытая часть, связанная с личными делами Лукашенко.

Также появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой.

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