В Луганской области взбунтовались 600 мобилизованных из РФ 6 5.02.2023, 8:55

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После отказа воевать их вернули на территорию России.

Российские «мобики» отказываются участвовать в боевых действиях. После бунтов часть из них возвращают на территорию РФ.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, пока только с территории Луганской области в Россию вернули до 600 мобилизованных.

«Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено до 600 человек указанной категории», - говорится в сообщении.

Бунты российских «мобиков»

Большинство мобилизованных из России понимают, что их функция в Украине - становиться пушечным мясом. Поэтому уже за несколько дней на фронте они устраивают бунты и пытаются всеми силами вернуться домой.

Недавно «мобики» из Новосибирской области РФ попросили вернуть их домой из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий. Мобилизованные заявили, что после приезда на фронт они месяцами сидят в окопах и просто ждут «прилеты».

Впоследствии стало известно, что российских «мобиков», воевавших на Сватовском направлении, заставляют подписать контракт. Командование морит их голодом, поселило под открытым небом и угрожает уголовными делами.

Впоследствии СМИ сообщили, что большое количество мобилизованных отступило со своих позиций на фронте по приказу командира. Теперь их хотят обвинить в дезертирстве. Оккупанты написали письмо Путину.

Некоторые «мобики» не выдерживают суровых реалий войны, поэтому бегут домой с оружием. Недавно из-под Сватово в РФ сбежали 8 дезертиров с пулеметами.

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