Последствия землетрясения: в Турции взорвался газопровод и повреждено наследие ЮНЕСКО 2 6.02.2023, 10:51

6,490

Землетрясение затронуло 10 областей Турции.

После землетрясения в турецкой провинции Хатай взорвался газопровод. Также, в результате землетрясения, разрушился исторический замок Газиантеп, что на юге Турции.

Землетрясений в Турции в ночь на 6 февраля было не менее трех. У каждого была магнитуда более 6, информирует «24 Канал».

«В результате землетрясения, затронувшего 10 городов (области – прим.) Кахраманмараша, произошел взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая, – написало издание Hürriyet.

Поэтому прекратили подачу природного газа в провинции Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш, а также в районы Пазарджик, Нарлы, Бесни, Гельбаши, Нурдаги, Ислахие, Рейханы, Кирихан и Хасса.

По словам старосты села Топбогази Билала Алпогана, был взрыв, по которому произошло землетрясение, и вспыхнули пожары в двух разных точках. Первая – в 200 метрах ниже села, вторая – в 3 километрах от него.

Обратите внимание! Турецкая провинция Хатая расположена ориентировочно в 149 километрах от Кахраманмараша, где в 04:17 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. В центре и районах Хатая землетрясение разрушило несколько зданий, много повреждено.

Землетрясение повредило крепость, входящую в наследие ЮНЕСКО

В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость Газиантеп был построен римлянами во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.

Как пишет En Son Haber, исторические памятники пострадали во время землетрясения, которое произошло в центре Кахраманмараш и ощущалось во многих окрестных городах.

Предварительно известно, что повреждены бастионы на юго-востоке замка и полосы вокруг него.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».