Последствия землетрясения: в Турции взорвался газопровод и повреждено наследие ЮНЕСКО

Последствия землетрясения: в Турции взорвался газопровод и повреждено наследие ЮНЕСКО2
- 6.02.2023, 10:51
- 6,490
Землетрясение затронуло 10 областей Турции.
После землетрясения в турецкой провинции Хатай взорвался газопровод. Также, в результате землетрясения, разрушился исторический замок Газиантеп, что на юге Турции.
Землетрясений в Турции в ночь на 6 февраля было не менее трех. У каждого была магнитуда более 6, информирует «24 Канал».
«В результате землетрясения, затронувшего 10 городов (области – прим.) Кахраманмараша, произошел взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая, – написало издание Hürriyet.
Поэтому прекратили подачу природного газа в провинции Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш, а также в районы Пазарджик, Нарлы, Бесни, Гельбаши, Нурдаги, Ислахие, Рейханы, Кирихан и Хасса.
По словам старосты села Топбогази Билала Алпогана, был взрыв, по которому произошло землетрясение, и вспыхнули пожары в двух разных точках. Первая – в 200 метрах ниже села, вторая – в 3 километрах от него.
Обратите внимание! Турецкая провинция Хатая расположена ориентировочно в 149 километрах от Кахраманмараша, где в 04:17 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. В центре и районах Хатая землетрясение разрушило несколько зданий, много повреждено.
Землетрясение повредило крепость, входящую в наследие ЮНЕСКО
В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость Газиантеп был построен римлянами во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.
Как пишет En Son Haber, исторические памятники пострадали во время землетрясения, которое произошло в центре Кахраманмараш и ощущалось во многих окрестных городах.
Предварительно известно, что повреждены бастионы на юго-востоке замка и полосы вокруг него.
🇹🇷#Terremoto en #Turquía.— Nafú Togó (@NafuTogo) February 6, 2023
Más edificaciones colapsadas por causa de las réplicas sísmicas #Gaziantep#Diyarbakir #deprem #DEPREMOLDU #Gaziantep #Turkey #Hatay #Turkiye pic.twitter.com/alBgIxVhSE
Tarihi Gaziantep Kalesi deprem etkisiyle yıkılmış durumda.pic.twitter.com/LDJ7KASDlP— ZAM Haber (@ZAMajans) February 6, 2023