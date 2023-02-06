Андрей Санников: Не исключаю своего участия в президентских выборах в свободной Беларуси

Андрей Санников: Не исключаю своего участия в президентских выборах в свободной Беларуси6
- 6.02.2023, 15:53
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Люди, у которых есть опыт жизни за границей, будут нужными.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью «Радыё Свабода» рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах в свободной Беларуси.
— Что бы вы ответили тем, кто говорит, что будущий президент, кем бы он или она ни были, сейчас в любом случае находится внутри Беларуси?
— Можно вспомнить ярких политиков — Томаса Ильвеса в Эстонии, Валдаса Адамкуса в Литве, Вику Фрайберге в Латвии — таких примеров много. А решение об участии будет командным. Моя команда состоит не только из тех, кто сейчас за границей, но и в Беларуси. Кого-то вы знаете, а кого-то нет.
Когда страны Балтии вновь обрели свою независимость, люди, которые были за границей, работали послами, а потом министрами иностранных дел. Я с такими людьми работал. Ведь зарубежный опыт, когда люди не отрываются от ситуации в Беларуси, очень полезен.
Я считаю, что особенно молодежь, которая приедет в Беларусь с зарубежным опытом, будет очень востребована в новой ситуации.