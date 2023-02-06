Андрей Санников: Не исключаю своего участия в президентских выборах в свободной Беларуси 6 6.02.2023, 15:53

3,100

Люди, у которых есть опыт жизни за границей, будут нужными.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью «Радыё Свабода» рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах в свободной Беларуси.

— Что бы вы ответили тем, кто говорит, что будущий президент, кем бы он или она ни были, сейчас в любом случае находится внутри Беларуси?

— Можно вспомнить ярких политиков — Томаса Ильвеса в Эстонии, Валдаса Адамкуса в Литве, Вику Фрайберге в Латвии — таких примеров много. А решение об участии будет командным. Моя команда состоит не только из тех, кто сейчас за границей, но и в Беларуси. Кого-то вы знаете, а кого-то нет.

Когда страны Балтии вновь обрели свою независимость, люди, которые были за границей, работали послами, а потом министрами иностранных дел. Я с такими людьми работал. Ведь зарубежный опыт, когда люди не отрываются от ситуации в Беларуси, очень полезен.

Я считаю, что особенно молодежь, которая приедет в Беларусь с зарубежным опытом, будет очень востребована в новой ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».