В Латвии перехватили четыре партии белорусских сигарет 7.02.2023, 1:51

Фотофакт.

2 и 3 февраля латвийские таможенники обнаружили несколько партий белорусских сигарет в грузовых поездах, прибывших из Беларуси.

2 февраля на станции Индра в вагонах с железной рудой нашли 2500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. В тот же день при проверке еще одного поезда таможенники с собаками нашли еще 1000 пачек сигарет.

3 февраля 2500 пачек NZ Gold и Premier обнаружили в вагонах на станции Индра и 899 пачек – в рижском порту при разгрузке поезда.

Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в 27 тысяч евро.

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