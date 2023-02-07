В Латвии перехватили четыре партии белорусских сигарет
- 7.02.2023, 1:51
Фотофакт.
2 и 3 февраля латвийские таможенники обнаружили несколько партий белорусских сигарет в грузовых поездах, прибывших из Беларуси.
2 февраля на станции Индра в вагонах с железной рудой нашли 2500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. В тот же день при проверке еще одного поезда таможенники с собаками нашли еще 1000 пачек сигарет.
3 февраля 2500 пачек NZ Gold и Premier обнаружили в вагонах на станции Индра и 899 пачек – в рижском порту при разгрузке поезда.
Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в 27 тысяч евро.