ВСУ ликвидировали подразделение армии РФ, снимавшее ТикТок на фоне Херсона 7.02.2023, 8:55

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«Ответ» от украинской артиллерии прилетел уже через два дня.

В сети опубликовали видео спецоперации по ликвидации вражеского подразделения: военные армии РФ сняли свои позиции, куда позже и прилетел снаряд ВСУ.

Информация обнародована в Telegram-канале «Юг».

Видео состоит из двух частей: в первой российские военные наслаждаются жизнью в Днепровских плавнях, во второй - разбегаются от украинского снаряда.

Подразделение армии РФ облюбовало определенную местность, из которой им было удобно бить по Херсону. При этом они сняли ТикТок с места расположения:

показали, что находятся в зоне прямой видимости жилых домов в Херсоне;

попивали сок «вкусненький»;

ВСУ ударили по солдатам армии рф, которые снимали ТикТок на фоне

собирали дрова;

радовались хорошей погоде.

Дата съемки – 3 февраля, раздается голос оккупанта.

Тем временем украинские военные наткнулись на запись и провели геолокацию. Уже через 2 дня – 5 февраля – прилетел «ответный привет»:

снаряд прилетел в месторасположение русских военных;

вражеские солдаты начали разбегаться, пытаясь спастись от обломков.

В ТикТок можно насчитать около трех русских воинов, которые засели в плавнях.

Есть надежда, что все обезврежены – бойцы ВСУ провели собственник подсчет.

Зрители ролика, знающие местность, даже не нуждались в картах и устройствах – сразу сориентировались, где нарыло окопы российское подразделение.

OSINT-аналитики определили координаты точки на левобережье Херсонщины, где солдаты армии РФ снимали развлекательный ролик – 46.605651, 32.669884.

A short story from Kherson region telling about Russians, TikTok and OPSEC, with a rather predictable ending. TikTok was filmed on 03 February 2023https://t.co/AlgNEPwhYw pic.twitter.com/DE3neYKKAA — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 5, 2023

Если обозначить эту точку на карте, то становится понятно: оккупанты разместились западнее Олешек – в 7 км от, например, Суворовского района, регулярно страдающего от обстрелов россиян.

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