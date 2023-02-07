ВСУ ликвидировали подразделение армии РФ, снимавшее ТикТок на фоне Херсона
- 7.02.2023, 8:55
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«Ответ» от украинской артиллерии прилетел уже через два дня.
В сети опубликовали видео спецоперации по ликвидации вражеского подразделения: военные армии РФ сняли свои позиции, куда позже и прилетел снаряд ВСУ.
Информация обнародована в Telegram-канале «Юг».
Видео состоит из двух частей: в первой российские военные наслаждаются жизнью в Днепровских плавнях, во второй - разбегаются от украинского снаряда.
Подразделение армии РФ облюбовало определенную местность, из которой им было удобно бить по Херсону. При этом они сняли ТикТок с места расположения:
показали, что находятся в зоне прямой видимости жилых домов в Херсоне;
попивали сок «вкусненький»;
ВСУ ударили по солдатам армии рф, которые снимали ТикТок на фоне
собирали дрова;
радовались хорошей погоде.
Дата съемки – 3 февраля, раздается голос оккупанта.
Тем временем украинские военные наткнулись на запись и провели геолокацию. Уже через 2 дня – 5 февраля – прилетел «ответный привет»:
снаряд прилетел в месторасположение русских военных;
вражеские солдаты начали разбегаться, пытаясь спастись от обломков.
В ТикТок можно насчитать около трех русских воинов, которые засели в плавнях.
Есть надежда, что все обезврежены – бойцы ВСУ провели собственник подсчет.
Зрители ролика, знающие местность, даже не нуждались в картах и устройствах – сразу сориентировались, где нарыло окопы российское подразделение.
OSINT-аналитики определили координаты точки на левобережье Херсонщины, где солдаты армии РФ снимали развлекательный ролик – 46.605651, 32.669884.
A short story from Kherson region telling about Russians, TikTok and OPSEC, with a rather predictable ending. TikTok was filmed on 03 February 2023https://t.co/AlgNEPwhYw pic.twitter.com/DE3neYKKAA— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 5, 2023
Если обозначить эту точку на карте, то становится понятно: оккупанты разместились западнее Олешек – в 7 км от, например, Суворовского района, регулярно страдающего от обстрелов россиян.