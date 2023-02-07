Белорусы в январе продали наличной валюты больше, чем купили 1 7.02.2023, 22:39

Данные Нацбанка.

Физлица в Беларуси в январе 2023 года продали на $89,2 млн наличной иностранной валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка. Общий объем проданной физлицами наличной иностранной валюты в январе 2023 года составил $548,2 млн, купленной – $459 млн.

В свою очередь покупка безналичной иностранной валюты населением в январе 2023 года превысила продажу более чем на $149 млн. Общий объем купленной физлицами безналичной иностранной валюты составил $312,9 млн, проданной – $163,2 млн.

Таким образом, в январе общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысил ее предложение на $60,4 млн.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе также выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили на $14,4 млн валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе составил $1,871 млрд, проданной – $1,857 млрд.

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