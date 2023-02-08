МИД Польши: Придет день, когда Почобут сможет жить в свободной Беларуси 8.02.2023, 16:33

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Варшава отреагировала на незаконный приговор одному из лидеров Cоюза поляков.

МИД Польши отреагировал на незаконный приговор журналисту, одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту.

«Мы осуждаем несправедливый приговор, вынесенный судом авторитарного государства. Анджей Почобут — польский и белорусский патриот. Мы поддерживаем и будем поддерживать его. Придет день, когда свободный Анджей Почобут и белорусские поляки смогут жить в свободной Беларуси», – заявил официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня в Гродненском областном суде вынесен приговор по делу Анджея Почобута. Его осудили к восьми годам колонии усиленного режима. Приговор вынес судья Дмитрий Бубенчик.

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