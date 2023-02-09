В Беларуси запретили российский копченый сыр 14 9.02.2023, 13:54

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Потому что это вовсе не сыр.

«Колбасный копченый сыр «Янтарный»» торговой марки «Стародуб» производителя «Сыр стародубский» запретили ввозить в страну и продавать в белорусских магазинах. Об этом сообщает Госстандарт.

Продукция не соответствует требованиям технических регламентов по физико-химическому показателю идентификации молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира — массовой доле молочного жира в жировой фазе продукта.

Фактически, по результатам испытаний, массовая доля молочного жира от общего содержания жира составила 34,2%, что свидетельствует о замещении молочного жира в количестве 65,8% от жировой фазы заменителем молочного жира, при норме не более 50%.

В ведомстве отметили, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта, «но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается».

Претензии к этому «сыру» возникли и в России.

«Образец не является сыром и имеет недостоверную информацию о составе: обнаружен растительный жир», — говорится в резюме экспертизы Росконтроля.

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