Белорусские пограничники заявили, что якобы сбили украинский дрон 15 9.02.2023, 15:30

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И опубликовали фото.

Белорусские пограничники якобы сбили украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Инцидент, как уверяет белорусская сторона, произошел вблизи государственной границы в Столинском районе. Его якобы сбили из радиоэлектронного ружья.

«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Украинская сторона никак не комментирует данный факт.

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