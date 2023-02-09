закрыть
9 февраля 2023, четверг, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пограничники заявили, что якобы сбили украинский дрон

15
  • 9.02.2023, 15:30
  • 6,518
Белорусские пограничники заявили, что якобы сбили украинский дрон

И опубликовали фото.

Белорусские пограничники якобы сбили украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Инцидент, как уверяет белорусская сторона, произошел вблизи государственной границы в Столинском районе. Его якобы сбили из радиоэлектронного ружья.

«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Украинская сторона никак не комментирует данный факт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников