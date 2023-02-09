Белорусские пограничники заявили, что якобы сбили украинский дрон

Белорусские пограничники заявили, что якобы сбили украинский дрон15
- 9.02.2023, 15:30
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И опубликовали фото.
Белорусские пограничники якобы сбили украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Инцидент, как уверяет белорусская сторона, произошел вблизи государственной границы в Столинском районе. Его якобы сбили из радиоэлектронного ружья.
«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Украинская сторона никак не комментирует данный факт.