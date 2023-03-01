Молдова назвала ложью заявление российского МИД

Молдова назвала ложью заявление российского МИД5
- 1.03.2023, 16:50
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Ранее Захарова заявила о «готовящейся провокации в Приднестровье».
Молдова считает ложью информацию министерства иностранных дел России о якобы готовящейся провокации с использованием радиоактивных веществ в непризнанном Приднестровье. Об этом говорится в заявлении правительства страны.
Кишинев внимательно следит за ситуацией.
«Что касается недавних заявлений, в которых снова упоминается Приднестровский регион нашей страны, то мы не комментируем ложь и спекуляции», – написали в правительстве Молдовы.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в непризнанном Приднестровье готовится провокация с использованием радиоактивных веществ.