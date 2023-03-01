закрыть
1 марта 2023, среда, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко в Китае пугали залпом из орудий

  • 1.03.2023, 21:02
  • 3,218
Лукашенко в Китае пугали залпом из орудий

Диктатора везли по пустому проспекту.

Стало известно, как в Китае встречали узурпатора Александра Лукашенко. Первые кадры опубликовал приближенный к пресс-службе диктатора телеграм-канал.

На видео едет кортеж из машин представительского класса в сопровождении охраны на мотоциклах с включенными мигалками. Кортеж проезжает по пустому проспекту, это показали с высоты птичьего полета. Затем Лукашенко по лестнице поднимается во дворец и происходят залпы орудий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип