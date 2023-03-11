Toyota разработала уникальную супер-краску для авто 2 11.03.2023, 15:27

2,456

Царапины и сколы больше не страшны.

Toyota разработали уникальную автомобильную краску, которая не боится царапин, потертостей и сколов. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Бюро по патентам и товарным знакам США поступила заявка от Toyota на регистрацию отслаивающейся автомобильной краски. При появлении дефектов лакокрасочного покрытия достаточно просто снять верхний слой краски и заменить его новым.

Новая автомобильная краска не должна существенно усложнить процесс производства новых моделей. Она наносится на кузов авто как самый верхний слой.

Краска остается эластичной после высыхания. Благодаря этому ее легко снять и заменить.

Принцип работы технологии напоминает автомобильную пленку. Чтобы обеспечить визуальную безшовность, края краски будут запускать за края кузовных панелей.

Согласно патенту, последний слой будет наноситься поверх прозрачного слоя. Это позволит быстро избавляться от царапин, потертостей и сколов, независимо от их глубины.

В Toyota отметили, что краска на отслаивающемся слое может содержать частицы ксилола, этилбензола или даже диоксида титана. Это обеспечит прочное, но отслаивающееся покрытие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».