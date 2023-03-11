закрыть
11 марта 2023, суббота, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Toyota разработала уникальную супер-краску для авто

2
  • 11.03.2023, 15:27
  • 2,456
Toyota разработала уникальную супер-краску для авто

Царапины и сколы больше не страшны.

Toyota разработали уникальную автомобильную краску, которая не боится царапин, потертостей и сколов. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Бюро по патентам и товарным знакам США поступила заявка от Toyota на регистрацию отслаивающейся автомобильной краски. При появлении дефектов лакокрасочного покрытия достаточно просто снять верхний слой краски и заменить его новым.

Новая автомобильная краска не должна существенно усложнить процесс производства новых моделей. Она наносится на кузов авто как самый верхний слой.

Краска остается эластичной после высыхания. Благодаря этому ее легко снять и заменить.

Принцип работы технологии напоминает автомобильную пленку. Чтобы обеспечить визуальную безшовность, края краски будут запускать за края кузовных панелей.

Согласно патенту, последний слой будет наноситься поверх прозрачного слоя. Это позволит быстро избавляться от царапин, потертостей и сколов, независимо от их глубины.

В Toyota отметили, что краска на отслаивающемся слое может содержать частицы ксилола, этилбензола или даже диоксида титана. Это обеспечит прочное, но отслаивающееся покрытие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов