Череватый: Россияне за сутки потеряли более 500 солдат в районе Бахмута 11.03.2023, 20:13

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Состоялось 53 боестолкновения.

На Бахмутском направлении в течение суток российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 535 своих солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки украинских войск Сергея Череватого.

- За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял различными видами артиллерии... Состоялось 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести, - заявил Череватый.

Он подчеркнул, что сейчас украинские инженеры и командиры делают все, чтобы снабжать защитников Бахмута необходимой амуницией, боеприпасами, медикаментами и едой. Также обеспечивается возможность вывоза из города раненых солдат.

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