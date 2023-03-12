Разгром РФ под Бахмутом: украинцы показали поле после боя 5 12.03.2023, 10:26

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Окрестности города усеяны телами россиян.

Поля на линии фронта буквально усеяны телами ликвидированных после «мясных штурмов» русских российских оккупантов.

Соответствующие фото опубликовал командир ДУК «Правый сектор» Андрей Стемпицкий, передает Цензор.НЕТ.

«63 вагнеровца и десантника после боя с Батальоном им. Тараса Хаммера нашей 67 ОМБр. Это только то, что попало на фото, и только на одном участке боя. Месть за наших погибших. Слава Героям!» – подписал он фото.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале также обнародовал фото поля боя у Бахмута.

На кадрах видно десятки тел российских захватчиков, которые никто не собирается забирать. В сети уже заявили, что только на одном этом снимке насчитали 60 – 70 ликвидированных оккупантов.

Как сообщал сайт Charter97.org, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне за сутки потеряли более полтысячи солдат в районе Бахмута.

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